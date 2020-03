Café Afsnis excuseert zich voor lockdown-party Sabine Van Damme

16 maart 2020

10u05 8 Gent Iedereen maakt fouten, maar die fouten achteraf inzien en er zich nog voor excuseren ook, het is niet iedereen gegeven. De mannen van de Afsnis – die rebellen achter de Sint-Jacobskerk – doen het wel. Respect.

“Hier in Afsnis hebben we al meer dan 10 jaar bewust wat tegen de schenen geschopt hier en daar. Met de nodige actuele insteken en flauwe (ja, dat weten we) humor. Maar deze keer was het onverantwoord, we moeten het dan ook erkennen”, klinkt het op hun Facebookpagina, waar ze alle info en de foto’s van hun lockdown-party vrijdag hebben verwijderd. “Voor het aanmaken van het evenement en ons koppig karakter dat er op volgde, bieden we onze excuses aan.”

