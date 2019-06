C.R.A.S.H-controle van de Gentse flikken: 4 procent van de automobilisten onder invloed, 104 bestuurders reden te snel JDG

24 juni 2019

16u49 0 Gent De Gentse politie heeft zondag opnieuw sterk gecontroleerd op alcoholintoxicatie en snelheid in het verkeer. 946 voertuigen passeerden de lens. Elf procent, ofwel 104 bestuurders, reed te snel. Vier procent reed dan weer onder invloed.

De snelheidscontroles vonden tussen 17 en 19 uur ‘s avonds plaats langs de Watersportbaan. Drie snelheidsduivels komen in aanmerking voor een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs: ze reden namelijk sneller dan 87 kilometer uur. In totaal vlogen 104 bestuurders op de bon omdat ze de lens passeerden aan een hogere snelheid dan de toegestane limiet van 50 kilometer per uur.

Later die avond verplaatste de controle zich naar de Ottergemsesteenweg. Daar controleerden de inspecteurs op alcohol- en drugsintoxicatie. Er werden tien speekseltesten afgenomen, waarvan er vijf positief bleken. Twee van die vijf gevatte bestuurders waren ook onder invloed van alcohol. Eén van hen mocht zijn voertuig voor twaalf uur afgeven: de man had namelijk geen rijbewijs. Vier bestuurders zijn hun rijbewijs dan weer kwijt voor vijftien dagen.

640 keer blazen

Er werden ook 640 blaasprestaties afgenomen. Dertien bestuurders bliezen positief, waarna er twaalf onder hen hun rijbewijs voor 6 uur mochten afgeven. De dertiende bestuurder is z'n rijbewijs dan weer voor 15 dagen kwijt. Ten slotte bliezen nog eens zeven bestuurders ‘alarm’: zij waren hun rijbewijs voor 3 uur kwijt.