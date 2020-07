Buurtrestaurant De Roos start zomerse pop-up Jill Dhondt

25 juli 2020

16u21 0 Gent De Roos organiseert al vier jaar het Walhallafestival, samen met Wallin’. vzw Speciaal voor de 5e verjaardag van het festival, wouden de organisatoren iets bijzonders doen. Daarom duurt het feest deze keer een hele zomer lang, in plaats van enkele dagen. Naast veel activiteiten, zorgt De Roos ook voor een zomerbar.

Over enkele dagen is het zover, dan gaat het Walhallafestival van start. Dit jaar loopt het van 28 juli tot 13 september, en valt er zelfs in coronatijden heel wat te beleven. De Roos zorgt voor een zomerbar waar je zowel cocktails als limonades kan drinken, en pizza’s van zusterrestaurant Django kan bestellen. Elke dag is er ook een gratis soepbedeling voor wie het nodig heeft.

Daarnaast worden er heel wat activiteiten voorzien. De Roos en Wallin’ deden een oproep aan buurtbewoners die hun passie graag wouden delen met anderen. Op die manier is de zomer in het Wolterspark gevuld met een workshop naaien, een circusvoorstelling, een cursus Gents dialect, een rolschaatstour, openluchtcinema en zoveel meer. Omwille van de locatie en de grootte van het park is het eenvoudig om de afstandsregels te respecteren.