Buurtcomité plant 1.000 zonnebloemen langs Brugse Vaart: “We willen de zonnigste straat van Gent worden” Cedric Matthys

17 mei 2020

15u32 2 Gent Het buurtcomité van de Trekweg plantte zondagvoormiddag 1.000 zonnebloemen langs de Brugse Vaart in Gent. Met de actie willen de vrijwilligers hun straat wat meer kleur geven.

De zonnigste straat van Gent. Dat wil de Trekweg worden. De buurtbewoners van de straat langs de Brugse Vaart plantten zondagvoormiddag een duizendtal zonnebloemen. “We willen twee vliegen in één klap slaan”, legt Jan Maertens (48) uit. “Enerzijds geven we onze straat wat kleur en anderzijds brengen we de buurt dichter bij elkaar. Eén van onze buren kweekte de plantjes in zijn tuin. Daarna verdeelden we ze samen in de straat. Elke buur kreeg drie plantjes die ze dan drie weken lang mochten verzorgen. Vandaag konden ze ze voor de deur zetten zodat wij ze definitief in de grond kunnen steken, maar we merken dat heel wat buurtbewoners zelf de handen uit de mouwen steken. Met respect voor de social distancing zien we elkaar zo nog eens.”

‘t Schoon Zicht

De actie kwam er naar aanleiding van de tiende verjaardag van buurtcomité Trekweg. Normaal gezien houdt het comité rond deze tijd een grote barbecue aan café ‘t Schoon Zicht in de straat. “Maar door de coronacrisis is dat nu spijtig genoeg ‘t Schoon Dicht”, zegt Maertens met een knipoog. “Een feest zat er gezien de omstandigheden sowieso niet in. Gelukkig was dit idee al lang gepland. We hopen dat de zonnebloemen mooi uitbloeien. Misschien kunnen we de zaadjes zelfs gebruiken om er nog meer aan te planten.”