Buurtbewoners willen grot van Broeders van Liefde redden

Erik De Troyer

09 september 2019

17u23 2 Gent Een groep bewoners van Zwijnaarde wil een grot redden. Geen echte grot maar een nagemaakt exemplaar in de tuin van de Broeders van Liefde aan de Ebergiste De Deynestraat. De grot moet gesloopt worden om plaats te maken voor een nieuwbouw. “Een uniek bouwsel dat echt zijn nut nog kan hebben.”

Er loopt momenteel een openbaar onderzoek voor bouwaanvraag van de Broeders van Liefde. Zijn willen bestaande gebouwen op de site slopen, een aantal bomen kappen, nieuw groen aanplanten en een multifunctioneel centrum bouwen voor zes leefgroepen. Op de campus worden jongeren en kinderen met beperkingen of stoornissen opgevangen.

Een aantal omwonenden hebben zich verenigd om een uniek bouwwerkje op de site te behoeden voor de sloophamer. “De Broeders doen er alles aan om de grot in kwestie geen grot te noemen”, zegt Arthur De Decker. “In de papieren spreekt men steevast over een rots maar het is wel degelijk een aangelegde grot. Het is een uniek gebouw. We hebben in ons land wel een pak Lourdesgrotten maar zo’n grot in een tuin is toch iets unieks. Men kan het aantal dergelijke grotten in ons land op twee handen tellen. Dit mag gewoon niet verloren gaan.”

De grot staat volledig op privé-terrein en is dus niet publiek toegankelijk. “De meeste mensen weten zelfs niet dat er zo’n grot in de buurt is. We pleiten niet eens om de grot publiek toegankelijk te maken, enkel om hem te bewaren. Door wat met gebouwen te schuiven op de plannen kan die grot perfect bewaard blijven. Hij kan ook nog zijn nut hebben. Hier kom een pak jongeren wonen. Die kunnen zeker en vast die grot gebruiken. Het gaat om een bouwsel van 12 op 4 meter van vijf meter hoog, dat is niet zomaar een schuurtje hé. We hebben in het verleden al gepraat met vertegenwoordigers van de Broeders van Liefde om de grot te redden. Jammer genoeg heeft dat blijkbaar niets opgeleverd want ze gaan door met hun oorspronkelijke plannen.“

De actievoerders roepen nu op om bezwaren te uiten tegen de sloopvergunning. Het is uiteindelijk de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen die over het dossier moet oordelen. Het openbaar onderzoek duurt nog tot en met 8 oktober.

“We krijgen zelfs steun uit Nederland. Daar noemen ze dergelijke bouwsel een ‘tuinfolie’. Het was tussen de twee oorlogen iets wat enkel de rijken konden veroorloven. Het is pure versiering”, zegt De Decker.

Bij de Broeders van Liefde was voorlopig niemand bereikbaar voor commentaar.