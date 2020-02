Buurtbewoners verhuizen beeld rode dame naar dak zwembad Van Eyck Yannick De Spiegeleir

24 februari 2020

17u55 5 Gent De Loreleie, het rode beeld van een zingend meisje met koptelefoon, verhuist op vrijdag 28 februari van het staketsel aan de Slachthuisbrug naar het dak van het zwembad Van Eyck.

Ruim vijf jaar lang stond het beeld op het houten staketsel. Daar komt nu een einde aan omdat de houten constructie versleten is en over enkele dagen weggehaald wordt door de Vlaamse Waterweg.

“Het meisje met de koptelefoon is een werk in polyester van de Gentse beeldhouwer Johan Meirlaen, die het beeld op een zomeravond van op een bootje op het staketsel plaatste. Hij koos voor die plek omdat ze vlakbij de samenvloeiing van de Schelde en de Leie ligt, waar ooit de stad Gent ontstond”, zegt buurtbewoner Hendrik Van Poele. In de volksmond en in de pers kreeg het geheimzinnig meisje al snel de naam Loreleie, naar analogie met de wereldberoemde kleine verleidster aan de oevers van de Rijn.

Bewoners uit de buurt lanceren een actie om de Loreleie te redden door er in samenwerking met de kunstenaar een bronzen afgietsel van te maken. De actie wordt vrijdag om 11 uur voorgesteld tijdens de verhuis van het beeld.