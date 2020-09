Buurtbewoners Nieuw Gent krijgen inspraak in ontwerp nieuw park Jill Dhondt

16u11 8 Gent Het eerste ontwerp voor het nieuwe park tussen de Kikvorsstraat en de Edelsteenstraat is af. Daarop kan je zien dat een pad voor fietsers en wandelaars de centrale as vormt waarrond speeltuinen, sportvelden, moestuinen en stilteplekken liggen. Omdat het stadsbestuur de inbreng van de buurtbewoners waardeert, organiseert het een expo voor hen.

Tussen de sociale woningen in de Kikvorsstraat en de Edelsteenstraat ligt vandaag al een pad dat dienst doet als ontmoetingsplaats. Volgens de plannen voor het nieuwe park, zal dat wegje er blijven en aangevuld worden met meer banken, picknicktafels en planten. Rond het pad worden kamers uitgebouwd waar sportveldjes, luifels, speeltuinen, moestuinen en stilteplekken komen.

“Het wordt een prachtig park waar je kan sporten, spelen, tuinieren, tot rust te komen en elkaar ontmoeten”, zegt Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen. Buurtbewoners kunnen de plannen alvast bekijken tijdens een expo die de Stad organiseert. Daar zal een maquette van het park en toekomstbeelden te zien zijn, en kunnen ze meewandelen met een landschapsarchitect. Stadsmedewerkers zijn aanwezig om de feedback van de buurtbewoners op te nemen in het finale ontwerp.

De aanleg van het park start in 2020 en maakt deel uit van een groter vernieuwingsproject. “We pakken Nieuw Gent de komende jaren op een integrale manier aan om de woonkwaliteit en de leefbaarheid te verbeteren”, geeft burgemeester Mathias De Clercq aan. “We investeren zowel in stenen, extra groen als in mensen. Dat moet een hefboom vormen om de hele wijk verder vooruit te helpen.”

De expo vindt plaats op zaterdag 26 tussen 10 en 16 uur en op dinsdag 29 september tussen 16 tot 20 uur op het gelijkvloers van Woontoren Jupiter.