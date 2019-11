Buurtbewoners Muide planten 13.500 bloembollen op rotonde aan Weba Yannick De Spiegeleir

03 november 2019

18u18 0 Gent Op de rotonde vlakbij Weba heeft de werkgroep ‘Werf Vergroening’ van Muide Meulestede Morgen zaterdag 13.500 bloembollen aangeplant. Dezelfde buurtvereniging plantte eerder al het Vikingbos aan.

De buurt vroeg en kreeg de toestemming van wegbeheerder Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Gent om de aanplant te voltooien. “De Werf Vergroening is steeds op zoek naar initiatieven om onze wijk groener te maken. Het leek ons een fijn idee om het rond punt te verfraaien met bloemen, ook met het oog om bijen aan te trekken”, zegt Delphine Verschraegen die met het idee op de proppen kwam. “Zo willen we ons ‘eiland’ (Muide, red.) wat aangenamer maken ondanks de grote verkeersstroom. Zaterdag zijn we met jong en oud aan de slag gegaan om alle bloembollen aan te planten.” Op het resultaat is het nog even wachten. De bloemenweide zal een eerste keer te bewonderen zijn in het voorjaar van 2020.