Buurtbewoners geschokt: na 7 jaar strijd tegen windmolens keurt minister plots dossier toch goed

Erik De Troyer

26 juni 2019

17u51 8 Gent Zeven jaar lang vechten de inwoners van Oostakker, Desteldonk en Hijfte tegen de plannen om 8 windmolens te bouwen op de terreinen van Katoen Natie en NV Sabeen in de haven. Met succes, want het dossier lag twee jaar lang stof te vergaren op het bureau van voormalig minister Joke Schauvlieghe. Haar opvolger heeft het dossier nu wél goedgekeurd...één dag na de verkiezingen.

De acht turbines zorgden in het verleden al voor verhitte gemoederen. Aanvankelijk zouden er 13 windmolens gebouwd worden maar dat konden de buurtbewoners tegenhouden. Nieuwe plannen voor 9 en later 8 stuks vielen ook in slechte aarde en raakten niet vergund.

Na al die jaren blijkt er nu toch een ministrieel besluit te zijn, getekend Koen van den Heuvel (CD&V), de kersverse opvolger van Joke Schauvlieghe. “Dat dossier lag al twee jaar stil en nu plots staat er toch een handtekening onder. Het werd dan nog de dag na de verkiezingen getekend. Blijkbaar heeft de minister zijn oude dossiers nog ‘opgekuist’ en is het zo getekend geraakt”, zegt actievoerder Tony Baetslé boos.

“Jammer genoeg kunnen we weinig anders dan naar de raad van state trekken maar dat is een langdurige en dure aangelegenheid. Het zou volgens onze advocaat 7.500 euro gaan kosten”, zegt Tony. “Die windmolens zullen voor enorm veel hinder zorgen. Er zullen mensen letterlijk wakker liggen van het lawaai. Door die ene pennentrek wordt de weigering van een milieuvergunning aan Katoen Natie (nv Sabeen) en Engie Electrabel omgezet in een definitieve milieuvergunning. Zo worden de gewone burgers nog maar eens niet serieus genomen en krijgen rijke bedrijven uitzicht op 20 jaar groenestroomcertificaten.”