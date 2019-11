Buurtbewoners boos: geen kerststal, maar lichtgevende herten in Ledeberg Sabine Van Damme

22 november 2019

18u33 0 Gent Consternatie in de anders relatief rustige deelgemeente Ledeberg. De dekenij zet er dit jaar – voor het eerst in minstens 25 jaar – géén kerststal, omdat de stad er liever meer licht wil. Dus komen er lichtgevende herten in de plaats. “Maar volgend jaar zetten we wel weer onze kerststal.”

Sinds jaar en dag staat er in de eindejaarsperiode een kerststal op het Ledebergplein, één van de weinigen nog in Gent. Maar niet dit jaar. In de plaats komen voor het vernieuwde gemeentehuis lichtgevende herten te staan, de herten die de voorbije jaren al op de Kouter te zien waren. De Ledebergenaars – of toch een deel ervan – zijn boos. “Elk jaar kwamen heel wat klasjes kijken naar die kerststal, en kregen ze er uitleg over. Nu mag die kerststal er niet meer staan, ‘omdat ze niet past in de visie van de stad’. Wat is het volgende dat wordt afgeschaft?”

Het is de dekenij van Ledeberg die jaarlijks voor de kerststal zorgt. “Dit jaar zal die er inderdaad niet staan”, zegt deken Nick Caufrier, “maar volgend jaar zetten we ze zeker opnieuw. Waarom? Elk jaar voorziet de stad een moment voor het ‘officieel aansteken van de eindejaarsverlichting. Dat gebeurt telkens op een andere plaats, en dit keer is Ledeberg uitgekozen als locatie omdat te doen, een hele eer voor onze deelgemeente, én een mooi signaal dat de stad niet alleen het centrum in de kijker wil stellen. Ik kreeg een mail van Puur Gent waarin stond dat ze meer licht willen voorzien dan er normaal gezien is op Ledebergplein. Ze zochten een ‘propere oplossing’ voor onze kerststal. En als zij onze kerststal niet zien zitten voor het aansteekmoment, gaan wij die ook niet een dag of een week later opstellen. Daarom komen de lichtgevende herten nu op de plaats van de kerststal. Maar volgend jaar komt de kerststal dus zeker terug.” Op het kabinet van Sofie Bracke, bevoegd voor markten en ook voor de eindejaarsverlichting, klinkt dat ze op het stadhuis helemaal geen probleem hebben met de Ledebergse stal. “We wilde die deelgemeente alleen extra feestelijk maken, en hebben hen daarom via Puur Gent de lichtgevende herten aangeboden. De kerststal is immers nauwelijks verlicht.”