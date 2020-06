Buurt wil geld samenleggen om woning voor vluchtelingen te kopen: “Liefst in onze wijk zodat we het gezin kunnen ondersteunen” Sabine Van Damme

13u53 15 Gent Een 20-tal buren uit Sint-Amandsberg is op zoek naar geld om een woning te kopen. Ze willen die specifiek verhuren aan vluchtelingen, de mensen die het moeilijkst aan een woonst geraken. “Een druppel op een hete plaat? Misschien wel. Maar zonder druppels gebeurt er nooit iets.”

Enkele buren uit de Toekomststraat, Aannemersstraat en Bouwmeesterstraat willen graag een woning in hun wijk kopen, en die dan aan een laag tarief verhuren aan vluchtelingen. “We hebben ons project een beetje ironisch ‘De Volle Aflaat’ gedoopt”, zegt Didier Wijnants (met aflaten kochten katholieken vroeger hun straf af, die ze van God zouden krijgen voor hun zonden, nvdr). “Vluchtelingen zijn de mensen die helemaal onderaan de ladder staan op de huurmarkt. Verhuurders zien hen niet graag komen, omdat ze de taal (nog) niet kennen, omdat ze afhankelijk zijn van het OCMW, noem maar op. Maar zonder dak boven hun hoofd kunnen ze zich ook niet integreren. Daarom willen we specifiek voor een vluchtelingengezin een woning kopen. We willen de huurprijs voor hen ook zo laag mogelijk houden.”

Humanitaire reflex

De initiatiefnemers hebben er zelf niks aan. “Het is eigenlijk gewoon een humanitaire reflex”, zegt Wijnants. Enig probleem: het geld. “Niemand van ons heeft zomaar genoeg geld over om een extra woning te kopen”, vervolgt Wijnants. “Dus willen we 200.000 euro inzamelen. We zijn uitgekomen bij Wooncoop. Zij hebben de expertise op dat vlak. Het principe is dat mensen aandelen kopen, vanaf 250 euro. Dividenden krijgen ze niet, maar hun geld verdwijnt ook niet, het vermindert niet in waarde. Het is dus geen speculatie. Welke woning we gaan kopen weten we nog niet, misschien wil ook de verkoper een deel van zijn geld in aandelen steken. We willen het liefst wel een huis of appartement in de wijk rond het Heilig Hart, onze eigen buurt, zodat we het gezin dat er komt wonen ook kunnen ondersteunen. Daarvoor gaan we samenwerken met de vzw Hand in Hand, experts op dat vlak.”

Misschien sensibiliseert dit mensen, brengt het anderen op ideeën om hetzelfde te gaan doen Didier Wijnants

De initiatiefnemers lieten 6.000 gratis krantjes met uitleg over hun project verdelen, van de Machariuswijk tot aan de Rozebroeken. Daar kwam best wel al reactie op. “We hebben al meer dan 50.000 euro ingezameld, vooral uit ons eigen netwerk. We hopen nu op meer, van mensen die ook iets willen doen voor vluchtelingen, maar er zelf niet de tijd voor hebben, en geen geld willen storten in een bodemloze put. Dit is een concreet project, de aandeelhouders krijgen ook een stem in het verhaal.”

Druppel

Of het dan geen druppel op een hete plaat is, één woning voor één gezin. “Uiteraard is dat zo. Maar beter een druppel op een hete plaat dan helemaal niks. We weten ook wel dat ons project geen wereld van verschil zal maken. Maar misschien sensibiliseert het wel mensen, brengt het anderen op ideeën om hetzelfde te gaan doen. En dan worden het misschien wel meerdere druppels op die hete plaat, of wie weet zelfs nog meer.”

Meer info op de website van Wooncoop, op de Facebookpagina van het project, of via mail: devolleaflaat@gmail.com.