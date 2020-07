Buurt meldt vandalisme aan graven, politie start onderzoek Wouter Spillebeen

29 juli 2020

18u15 0 Gent Op sociale media doen inwoners van Wondelgem hun beklag omdat op de begraafplaats Kerkdries heel wat graven vernield zouden zijn. Maar of er effectief sprake is van vandalisme, is nog de vraag.

Veel van de graven liggen er slecht bij. Stenen zijn stuk of verplaatst en zerken zijn omgevallen. Naamplaten liggen aan scherven en foto’s lijken van de grafstenen gevallen te zijn. Bewoners vermoeden dat er vandalen aan het werk waren, maar de politie heeft vooralsnog geen melding van vandalisme gekregen. De wijkinspecteur die de berichten op sociale media zag passeren, heeft wel een onderzoek opgestart.

Of er dus echt sprake is van vandalisme of enkel over oude, verweerde graven, moet nog blijken. “Het onderzoek loopt nog”, klinkt het bij de Gentse politie. Een boogscheut verder in Evergem is er in elk geval wel sprake van vandalisme aan tientallen graven in de begraafplaats van Doornzele.