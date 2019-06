Buurt boos omdat zwerver (70) niet meer in portiek van kerk mag slapen Erik De Troyer

17 juni 2019

15u26 0 Gent Sinds enkele weken slaapt Wieslaw Sienkewiecz (70) in de inkomhal van de Sint-Martinuskerk in Ekkergem. Tot vorige vrijdag, toen de kerkfabriek plots besliste om de deur tot het portiek te sluiten. De oude zwerver stond op straat, in de regen, en dat zorgt voor protest in de buurt.

Wieslaw is al vele jaren op de dool. De Poolse zeventiger zegt lang in Frankrijk op straat gewoond te hebben en kwam na omzwervingen in Brussel rond april in Gent terecht. Hij is slecht te been door operaties aan zijn benen en heeft diabetes. In het portiek van de kerk van Ekkergem vond de bejaarde man een droge slaapplek. Sinds dit weekend mag hij het portiek echter niet meer in. Van de ene nacht op de andere moest hij op straat slapen. “Waar moet ik terecht? Het station is ‘s nachts afgesloten. Die eerste nacht dat ik niet meer in de kerk mocht heeft het enorm geregend. Het was hard”, zegt hij.

“Wieslaw is een doodbrave man die overdag op een bakje aan de kerk zit, en s nacht sliep hij in het portiek van de kerk”, legt Koen Vromman uit. “De beslissing om de deur te sluiten is er één van de kerkfabriek. Bizar toch want men zou verwachten dat zij die man net willen helpen, dat is toch wat de Kerk zou moeten doen.”

“Er is bijzonder veel verontwaardiging over deze beslissing dat portiekje te sluiten. Moet je weten dat dat portiekje maar een paar vierkante meter groot is en daarachter nog een gesloten glazen deur zit, ‘veiligheid’ kan dus geen issue zijn”, zegt Koen.

Intussen schoten enkele buurtbewoners Wieslaw te hulp. Eén van hen bracht hem een tentje zodat hij de regenbuien van afgelopen weekend toch kon trotseren. Anderen brachten hem een parasol, sportschoenen, eten en koffie.

“Natuurlijk zou er voor die man een structurele oplossing moeten komen. Hij doet absoluut niemand kwaad door in dat portiekje te schuilen. Het lijkt me toch maar een absoluut minimum aan menselijkheid om hem dat te gunnen tot er een betere oplossing is”, zegt Vromman.

De pastoor van de parochie was vandaag niet bereikbaar. Hij gaf aan de actievoerders wel al te kennen zelf geen inspraak gehad te hebben in de beslissing. Diaken Erik Peeters zegt wel op de hoogte te zijn. “Dit was een beslissing van de kerkfabriek. Zelf heb ik daar als diaken geen inspraak in maar we kregen de voorbije weken wel enkele opmerking over geurhinder door het verblijf van die man daar. Daarom oordeelde men dat er iets moest gebeuren. We hebben wel naar de buurtwerkers gebeld.”

Intussen slaapt Wieslaw in zijn gekregen tentje naast de kerk. Overdag zit hij gewoon op het bankje onder parasol die hij van andere buurtbewoners kreeg. Hij kreeg ook al een buurtwerker op bezoek.