Burritobar in Lammerstraat sluit de deuren Jill Dhondt

08 februari 2020

19u04 0 Gent De Wrap Up Burritobar in de Lammerstraat doet maandag officieel de boeken dicht. Vandaag was de laatste dag waarop klanten konden langskomen om een Mexicaanse snack te eten. Wateroverlast en de lage-emissiezone heeft de zaakvoerder de das omgedaan.

De burritobar in de Lammerstraat heeft tien jaar Mexicaanse keuken geserveerd, maar stootte de laatste tijd op vele hindernissen. Eén daarvan is de LEZ, volgens zaakvoerder Kenneth Van Dael. “De mensen geraken hier niet meer. Vroeger was het altijd druk in de straat, nu is er geen leven meer. De broodjeszaken doen sinds kort zelfs ’s avonds open, ze bakken pizza’s om toch maar te kunnen overleven. Het enigste dat nog draait is Aywa.”

Daarnaast heeft het pand af te rekenen met waterschade. “We hebben problemen gehad met regenwater op het dak dat naar binnen stroomde. Daardoor hebben we enorm veel schade ondervonden aan onze vloer. De vaste klanten storen zich daar niet aan, maar de nieuwe wel. Het gebouw is slecht onderhouden, maar de huisbazen nemen hun verantwoordelijkheid niet op. De eigenaar is recent overleden, en het pand is naar haar dochters gegaan. Die komen er zelf niet uit waardoor ze de herstellingen aan het rekken zijn.”

Tien schone jaren

“We hebben tien schone jaren gehad”, zegt Kenneth. “We waren het eerste Mexicaanse restaurant in Gent dat authentieke burrito’s maakte. We importeerden onze kruiden en frisdranken rechtstreeks van het moederland. Op deze manier hebben we vele anderen geïnspireerd, zoals enkele klanten uit Leuven die hun eigen zaak begonnen zijn.”

Aangezien de burritobar in de studentenwijk ligt, kregen ze heel wat scholieren over de vloer. “Ik heb enorm veel studenten zien opgroeien, dat zijn precies mijn eigen kinderen. Het is mijn zaak, maar hun thuis. Velen zijn vandaag nog langs geweest om een laatste groet uit te brengen. Ze vinden het net zoals de andere vaste klanten erg spijtig dat we sluiten.”