Burlesk-danseres Zoe Bizoe staat opnieuw op Gentse Feesten na aanval met Duvelglas vorig jaar: “Veel geluk gehad, slagader net niet geraakt” Jeffrey Dujardin

11 juli 2019

12u12 7 Gent De 30-jarige Zoe Bizoe, artiestennaam voor Zoe Blyau, zal zichzelf letterlijk en figuurlijk bloot geven op de Gentse Feesten met haar comedy- en burlesqueshow. Een prestatie, want op de vorige Gentse Feesten werd ze in de hals gestoken met een Duvelglas. Ze moest noodgedwongen haar optredens afzeggen. “Ik heb enorm veel geluk gehad, enkele millimeters opzij en mijn slagader zou geraakt zijn.” zegt ze. Hou je klaar, de roodharige feniks is herrezen uit haar assen.

Het was een jaar vol ups en downs voor Zoe Bizoe of ‘Zoetje’ (voor de vrienden). Geleidelijk aan is de half-Griekse haar opmars aan het maken in de burlesquewereld. Wie burlesque niet kent, zie het als een hoogwaardige striptease gecombineerd met een grote dosis humor. Zoe omschrijft haar voorstellingen als ‘cabaresque’. Een mengeling van cabaret en burlesque waarbij gedanst, gezongen en verhalen verteld worden. “Het is iets nieuws, burlesquedanseressen babbelen niet, comedians strippen niet. Wel ik doe beide.”

Bird of Paradis e

Amper een anderhalf jaar is de roodharige feniks actief in die wereld, en toch kaapte ‘Zoetje’ met haar Bird of Paradise-act in september 2018 twee prijzen tijdens haar eerste deelname aan een internationaal burlesque festival in Sicilië. Daar won ze ‘Best comedy act’ en werd ze gekroond tot Queen of burlesque Taormina, winnares van het festival.

In februari van dit jaar won ze ‘Coup de coeur’ bij haar deelname aan het burlesque festival in Strassbourg. “Op 12 oktober ga ik richting Turijn, erna naar Praag. Ik wil zoveel mogelijk burlesquefestivals doen, enkel zo kunnen mensen binnen de burlesquewereld weten wie Zoe Bizoe is.”

Duvelglas

Vorig jaar stond Zoe centraal op de affiches van het Trefpuntfestival. Daarbij hoorden twee shows in de kelder van het NH Hotel. “De zaal was tweemaal uitverkocht, ik ging voor de eerste keer mijn volledig show doen.” Maar het liep niet zoals gepland voor haar. “Ik werd een paar dagen voor de optredens gestoken met een Duvelglas, in mijn hals. Ik had diepe snijwonden, die letterlijk millimeters verwijderd waren van mijn halsslagader. De dokter zei me dat ik een goeie engelbewaarder had.” De weken erna waren enorm moeilijk voor haar. “Het leverde mij een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) op. Dat was heel zwaar. De eerst keer dat ik opnieuw moest optreden, een paar weken na die aanval, stond ik te trillen op mijn benen. Gelukkig was het in een vertrouwde omgeving.”

Nu is Zoe volledig terug, opnieuw op de Gentse Feesten en klaar om de uitverkochte Balzaal in te pakken. “Burlesque is het vieren van vrouwelijke kracht. Ik geef mezelf bloot letterlijk en figuurlijk. Ik vertel mijn levensverhaal, over de dagen op school, over de liefde en natuurlijk de liefde voor het podium.”

Wie ‘Zoetje’ wil zien, zal moeten wachten tot in september, de Gentse show is uitverkocht. In september treedt ze twee dagen op in Antwerpen. Meer info vind je op haar website.