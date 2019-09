Burgers met voorstel voor Sint-Anna naar gemeenteraad, maar procedure met Delhaize loopt nog Sabine Van Damme

12 september 2019

15u28 0 Gent Op de gemeenteraad eind deze maand krijgen burgers 15 minuten tijd om hun voorstel voor de herbestemming van de Sint-Annakerk toe te lichten. Zij zamelden voldoende handtekeningen in om dat af te dwingen. Maar de procedure met Delhaize loopt nog, en kan niet zomaar worden stopgezet.

Dat Sint-Anna een Delhaize zou worden, zorgde voor veel beroering bij bepaalde groepen in de stad. Er werd een vzw SOS Sint-Anna opgericht, waarbij burgers de kerk willen redden van ‘platte commercie’. Die vzw zamelde 5.676 handtekeningen in, waarvan er – na onderzoek door de stad – 4.046 geldig zijn. En dat zijn er genoeg om een voorstel op de gemeenteraad te agenderen. Wie 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar achter zich krijgt, kan spreektijd op de gemeenteraad eisen. En aangezien Gent op 2 september 216.665 16-plussers telde, waren 2.167 Gentse handtekeningen nodig.

15 minuten tijd

De initiatiefnemers krijgen bij de start van de gemeenteraad van 23 september vijftien minuten de tijd om de raadsleden te overtuigen van hun voorstel. Zij willen ‘een transparante herbestemming van de Sint-Annakerk met inspraak van burgers’. Meer bepaald stellen de initiatiefnemers twee vragen: “Start een weg naar een transparante herbestemming, en voorzie inspraak voor de burgers bij het bepalen van de eindbestemming.”

De gemeenteraad zal eerst moeten oordelen of ze wel bevoegd is om die beslissing te nemen. Indien wel zal beslist worden om ofwel het voorstel van burgers onmiddellijk te behandelen, ofwel eerst te bespreken op de eerstvolgende bevoegde commissie, in oktober. “Maar voorlopig loopt de procedure met Delhaize nog”, zegt bevoegd schepen Sami Souguir. “En zolang die loopt, kunnen we als stad niks anders doen.”

