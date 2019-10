Burgerrestaurant plaatst windschermen ondanks waarschuwingen en verliest terrasvergunning Wouter Spillebeen

26 oktober 2019

17u37 0 Gent Het is heerlijk terrasweer, maar voor burgerrestaurant Manhattn’s op de Gentse Graslei blijft het helemaal leeg. De uitbaters verloren namelijk hun terrasvergunning nadat ze ondanks een verbod en meerdere waarschuwingen van de stad windschermen plaatsten. “Mensen vragen me of ze hun tafel naar buiten mogen verplaatsen, maar jammer genoeg mag dat niet.”

“Het is echt jammer dat onze klanten op een dag als vandaag niet buiten kunnen zitten”, vertelt de verantwoordelijke van burgerrestaurant Manhattn’s. De terrasvergunning van het restaurant is tijdelijk geschorst na een maandenlang durend kat-en-muisspel. “In mei 2019 merkten controleurs al dat ze een terras plaatsten zonder dat ze daar een vergunning voor hadden”, legt schepen bevoegd voor inname van de openbare weg Filip Watteeuw (Groen) uit.

Windtunnel

Na dat eerste incident werd een vergunning aangevraagd en goedgekeurd volgens de regels van het terrasinplantingsplan. Dat plan bepaalt hoe groot terrassen mogen zijn, wat mag en wat niet. “Dat plan laat op de Graslei geen windschermen toe. Dat heeft te maken met de bescherming van het unieke stadsgezicht van de Graslei. Maar controleurs hebben gemerkt dat de uitbaters toch zo’n schermen plaatsten”, aldus Watteeuw.

De stadsdiensten stuurden verschillende waarschuwingen en aangetekende brieven naar de uitbaters van het burgerrestaurant, maar telkens plaatsten ze de windschermen terug. “Dat moesten we doen van bovenhand”, verklaart de verantwoordelijke van het restaurant, dat deel uitmaakt van een keten. “Ze redeneerden dat het terras zonder windschermen niet leefbaar is. Het kan hier echt een windtunnel zijn. Andere restaurants lossen dat op andere manieren op, maar onze manier mag blijkbaar niet.”

Regels naleven

Na de zoveelste waarschuwing volgde de tijdelijke schorsing van de terrasvergunning. Nog tot 1 november mag het burgerrestaurant geen terras plaatsen. “Echt jammer, want bij mooi weer willen de mensen natuurlijk liever buiten zitten. Nu ziet ons restaurant er niet eens open uit. Zelfs ons reclamebord mogen we niet voor het gebouw plaatsen. Gelukkig komen we goed overeen met de buren en mag het bord op hun terras staan”, volgens de verantwoordelijke.

“De regels zijn er, maar als ze niet goed zijn, moeten we ze veranderen. Het is evident dat we bereid zijn om alles te bekijken. Samen met schepen bevoegd voor horeca Sofie Bracke (Open Vld) kijk ik constructief naar was we kunnen doen in het centrum, zonder het delicate evenwicht te verliezen. Maar tot dan moeten we de regels naleven. Ze zijn gelijk voor iedereen”, besluit Watteeuw.