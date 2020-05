Burgemeester zat al samen met 10-tal jongeren van de Brugse Poort Sabine Van Damme

05 mei 2020

09u15 2 Gent De gebeurtenissen van het De gebeurtenissen van het voorbije weekend hebben ook hun impact gehad op het stadhuis. Na een brief die in naam van enkele derde-generatiejongeren op Facebook werd gepost, is burgemeester De Clercq met die jongeren in gesprek gegaan.

In de brief stond: “Waarom wordt er niet echt geluisterd naar onze pijn naar onze frustraties? Behoren wij niet tot de maatschappij ? Of zijn we enkel hangjongeren?” In één van de vele commentaren eronder schreef de briefschrijver dat hij meer uitleg liever wilde geven aan het stadsbestuur, dan op Facebook. Een commentaar die blijkbaar ook op het stadhuis is gelezen.

Burgemeester Mathias De Clercq heeft de jongeren – die de brief tekenden met ‘bezorgde buurtjongens van de Brugse Poort’ – maandagavond uitgenodigd voor een gesprek. Wat daar is gezegd is niet duidelijk, maar de burgemeester noemde het achteraf wel een goed eerste gesprek, dat zal worden verder gezet in het belang van de leefbaarheid van de buurt.” Het is niet de eerste keer dat De Clercq zoiets doet. In de zomer van 2019 was het geregeld hommeles aan het Rabot, omdat rivaliserende Turkse en Afghaanse jongeren er met elkaar op de vuist gingen. De Clercq zat toen samen met vertegenwoordigers van die groepen, maar ook met de jongeren zelf. In combinatie met een harde aanpak van de politie is de boel daar toen snel gekalmeerd.

In de Brugse Poort pakte de politie afgelopen weekend al drie drugsdealers op, waarvan 2 illegaal in het land verblijven. Zij werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter en aangehouden.