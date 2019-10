Burgemeester verbiedt klimaatmars: “Niet te combineren met risicomatch AA Gent” Erik De Troyer

22 oktober 2019

19u54 0 Gent De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) heeft een klimaatmars van Students 4 Climate geweigerd. “We verwachten die dag 1.200 Duitse voetbalsupporters voor de risicomatch van AA Gent tegen Wolfsburg, waarvan 100 van de harde kern. Het was niet opportuun om tegelijkertijd een manifestatie te laten doorgaan”, zegt hij.

Students For Climate Gent pikt de weigering niet. De vereniging bekijkt welke actie ze zullen ondernemen. Ze vinden de match van AA Gent geen geldige reden en vinden dat betogen hun basisrecht is. De kans bestaat dus dat ze alsnog op straat komen.

Het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq reageert. “De Burgemeester heeft de klimaatmars geweigerd op uitdrukkelijk advies van de politie”, klinkt het. “Men verwacht vanaf de middag 1.200 Duitse supporters in het stadscentrum, waarvan 100 deel uitmaken van de harde kern. In belang van de veiligheid van de manifestanten en de openbare orde acht de politie het niet opportuun om tegelijkertijd een andere manifestatie te laten plaatsvinden in de binnenstad. De kans op confrontatie en verstoring openbare orde is immers zeer reëel.”

“We hebben duidelijk gesteld aan de organisatoren dat het geenszins onze bedoeling is om klimaatbetogingen te verbieden. In principe staat de burgemeester klimaatbetogingen altijd toe. De politie heeft nu echter duidelijk aangegeven dat het moment van de betoging problematisch is. We hebben een coördinatievergadering gehad met de organisatoren om hen te overtuigen de betoging op een ander moment te organiseren. Een dag vroeger of een dag later was bijvoorbeeld geen enkel probleem geweest. Men hield echter vast aan hun datum. Students 4 Climate heeft haar aanvraag bovendien niet tijdig ingediend en er waren te veel onduidelijkheden over het parcours en de opkomst. Daarom heeft burgemeester beslist om, op advies van de politie, geen toelating te geven voor de klimaatbetoging.”