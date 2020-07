Burgemeester prijst gedrag van de Gentenaars en vraagt om vol te houden Sabine Van Damme

26 juli 2020

18u50 4 Gent Burgemeester Mathias De Clercq is uitermate tevreden over het gedrag dat de Gentenaars de voorbije 10 dagen hebben getoond. Normaal gezien zouden het Gentse Feesten zijn geweest, en er werd gevreesd dat heel wat Gentenaars sowieso naar het stadscentrum zouden afzakken, maar dat gebeurde niet.

Volle terrassen het eerste weekend, dat wel. Maar verder was er helemaal niks in de stad dat deed vermoeden dat het eigenlijk Gentse Feesten waren. De weinige liveoptredens vonden coronaproof achter gesloten deuren plaats, en zelfs voor het Botramkot, dat maar 4 dagen op een verdoken plek stond, moest je eigenlijk reserveren. “Ik ben heel blij dat de Gentenaars hun gezond verstand hebben getoond, en ik roep op om dat te blijven doen”, zegt De Clercq. “De mensen zien duidelijk de ernst van de situatie in. Maar alleen door vol te houden en strikt de opgelegde maatregelen te volgen, kunnen we de situatie onder controle houden.” Gent doet het voorlopig qua aantal besmettingen opvallend goed, zeker ten opzichte van Antwerpen. Maar het tij kan snel keren. “We moeten samen sterk blijven”, aldus de burgemeester.