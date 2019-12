Burgemeester Mathias De Clercq zoeft met Death Ride van Industriemuseum voor Museumnacht Jill Dhondt

06 december 2019

07u44 14 Gent Tijdens Museumnacht kunnen de Gentse musea op een heel andere manier beleefd worden. Eén van de hoogtepunten dit jaar was de death ride op het hoogste verdiep van het Industriemuseum. Burgemeester Mathias De Clercq was één van de dapperen die het aandurfde om naar beneden te zoeven.

Tijdens Museumnacht pakken heel wat musea uit met performances, opdrachten, muziek, experimenten, streetfood en andere verrassingen. Speciaal voor de gelegenheid plaatste het Industriemuseum een death ride op de vijfde verdieping van het gebouw. Van daaruit konden avonturiers naar de Minnemeersbrug schuiven. Burgemeester Mathias De Clercq was één van de avonturiers die de uitdaging aanging. “Het is de eerste keer dat ik een death ride doe”, zei hij. “Wijs initiatief. Je kan hier letterlijk en figuurlijk de Museumnacht mee induiken. Museumnacht is iets waar ik altijd naar uitkijk. Onze stad heeft schitterende musea, zoveel schoonheid om te bewonderen, daar mogen we fier op zijn.”

Bron: Hannelore De Craene, communicatiemedewerker in het Industriemuseum. “We wouden al lang een belevenis koppelen aan ons erfgoed. Het zorgt voor heel wat leuke reacties. Groot en klein, jong en oud hebben de sprong al gewaagd. Nu nog de burgemeester.”