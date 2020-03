Burgemeester Mathias De Clercq ontkent hardnekkig gerucht: “Nee, ik heb spandoeken aan ziekenhuizen niet laten verwijderen” Cedric Matthys

30 maart 2020

21u30 0 Gent Het gerucht dat burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) spandoeken voor het zorgpersoneel liet verwijderen klopt niet. Het bericht deed even de ronde in heel wat supportersgroepen. “Niks van aan.”

Facebook en fake news. Het blijft een vreemd huwelijk. Ook maandagavond stak er opnieuw een bizar gerucht de kop op. Burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) zou de opdracht gegeven hebben om verschillende spandoeken aan Gentse ziekenhuizen te laten verwijderen. De harde kernen van KAA Gent en Club Brugge hingen die er twee weken geleden om de zorgverleners een hart onder de riem te steken.

Losgekomen door wind

“Van dat nieuws klopt niks”, laat de burgemeester verstaan. “Ik ben iedereen in de zorgsector bijzonder dankbaar voor hun inzet in de strijd tegen corona. Mijn respect, en dat van iedereen, is bijzonder groot.” Een rondvraag leerde intussen dat de spandoeken aan het UZ Gent en Jan Palfijn nog steeds op hun plaats hangen. Aan Sint-Lucas kwam er een spandoek los door de wind en liet het ziekenhuis het zelf weghalen. Dat laatste verhaal is waarschijnlijk een eigen leven beginnen te leiden.