Burgemeester leest voor, kinderen hopen op koningin voor volgend jaar Sabine Van Damme

25 november 2019

13u42 0 Gent Het is voorleesweek, en daar ontsnapt ook burgemeester Mathias De Clercq niet aan. Vanmorgen las hij voor in basisschool De Loods in de Patrijsstraat. De kinderen maakten daar handig gebruik van om hem een brief mee te geven, bestemd voor de koningin, om haar alvast uit te nodigen voor volgend jaar.

Veel moeite kostte het hem duidelijk niet, dat voorlezen. De burgemeester is het dan ook gewoon, zijn eigen kinderen Cezar en Giulia zijn nog maar 7 en 5 jaar oud. De kinderen van De Loods waren ouder, 10 en 11, of het vijfde en zesde leerjaar. Mathias De Clercq las voor uit ‘Het Geheim van de Keel van de Nachtegaal’. Niet zomaar snel een kort verhaaltje, maar een heel boek, met overgave, en met vragen tussenin. “Zijt gij al verliefd?”, bijvoorbeeld. Waarop de 10-jarige naast hem antwoordde: “nee, ik ben al getrouwd.” Na de voorleessessie overhandigden de kinderen een brief aan de burgemeester, bestemd voor Koningin Mathilde. Want ook die leest voor, zo zagen ze op het nieuws. En de kinderen weten dat de burgemeester wel eens in contact komt met het koningshuis. In de brief leggen ze de koningin uit dat boeken op hun school heel belangrijk zijn. Ze nodigen Mathilde uit om volgend jaar naar De Loods te komen, tijdens de Voorleesweek. De brief werd netjes in een enveloppe gedaan en officieel verzegeld. En nu hopen op een antwoord.