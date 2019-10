Burgemeester laat café zes maanden sluiten na betrokkenheid bij mensensmokkel Sabine Van Damme

16 oktober 2019

19u19 0 Gent Het café Karatay aan de Muidpoort moet zes maanden sluiten. Dat heeft burgemeester Mathias De Clercq beslist. Het café was betrokken bij mensensmokkel. Zes maanden is meteen de zwaarste sanctie die de burgemeester kan opleggen.

Eind september rolde de federale politie een bende Albanese mensensmokkelaars op, in samenwerking met het parket Oost-Vlaanderen. Bij een huiszoeking in een hotel aan de Vliegtuiglaan werden 37 Albanezen aangetroffen die daar waren ondergebracht in afwachting van een – illegale – oversteek naar het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast waren er nog zes andere huiszoekingen, en in totaal werden twaalf verdachten opgepakt.

Het café Karatay aan de Muidepoort blijkt ook betrokken te zijn geweest bij die mensensmokkel. Daarom heeft burgemeester Mathias De Clercq nu een bevel tot sluiting uitgeschreven, meteen voor zes maanden. Dat is de zwaarste sanctie die hij hiervoor kan opleggen. Karatay is overigens niet onbesproken. In 2015 werd er al eens een jongeman neergestoken. De uitbater van het café was daarbij betrokken en werd toen opgepakt.