Burgemeester doneert samen met 150 andere Gentenaars bloed in ’t Kuipke Jill Dhondt Sabine Van Damme

21 augustus 2020

17u11 1 Gent Door de pandemie zijn Gentenaars minder geneigd om bloed te doneren, waardoor tekorten dreigen. Daarom hield het Rode Kruis vrijdagnamiddag een grootschalige actie in ’t Kuipke. Net zoals burgemeester Mathias De Clercq kwamen 150 Gentenaars bloed doneren om dat tekort ietwat weg te werken.

Vrijdag werden geen rondjes gereden op de fietsring van ’t Kuipke, maar liters bloed verzameld in het middenveld. Het Rode Kruis merkte dat het aantal donoren sinds een aantal weken drastisch was verminderd, en riep daarom een grootschalige actie uit. Burgemeester Mathias De Clercq gaf het goede voorbeeld, en schreef zich net zoals 150 andere Gentenaars in om bloed te komen geven in het wielerstadium. Vanaf zaterdag kunnen donors terug terecht in het donorcentrum in de Sint-Pietersnieuwstraat.

De Gentse burgemeester moedigde Gentenaars dan ook aan om daar langs te gaan en zo hun steentje bij te dragen: “Bloed en plasma geven kan zeker ook in coronatijden. De inzamelactie van vandaag maakt duidelijk dat het op een veilige manier gebeurt.”