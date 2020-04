Burgemeester De Clercq onderzoekt mogelijkheden rond mondmaskers, maar: “Mondmaskers verdelen vinden we een taak voor de federale overheid” Sabine Van Damme

22 april 2020

09u30 10

Mondmaskers gaan een cruciale rol spelen in de afbouw van de lockdownmaatregelen. Iedereen zal er dus moeten dragen. Maar welke mondmaskers moeten we dragen? En hoe geraken we daar dan aan? Zal de stad iedereen bevoorraden? In Gent wacht het stadsbestuur de richtlijnen van de federale regering af. “We hopen dat er snel duidelijkheid komt”

Zelf als stad massaal mondmaskers voor iedereen bestellen? Leuven deed het al, heel wat andere steden ook. Gent maakt zich klaar om het te doen, maar wacht nog even. “Wij doen dat liever niet zelf”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Dat is een taak voor de federale overheid. We hopen dat er snel duidelijkheid komt rond dat thema, en duidelijke instructie van wat er van de steden en gemeenten verwacht wordt. We zijn in Gent wel al gestart met alles in kaart te brengen. We staan klaar om maskers te bestellen, en bekijken hoe die dan op een veilige manier verdeeld kunnen worden, en hoe we iedereen kunnen bereiken. Dat wordt sowieso niet evident in een grote stad.”

46 van de 109 bevraagde steden en gemeenten lieten weten het heft al in eigen handen te nemen. De rest hoopt op provinciale, Vlaamse of federale initiatieven. Maar het is voorlopig dus helemaal niet duidelijk wat van wie verwacht wordt. “In elk geval, als Gent zelf maskers moet aankopen, zullen het herbruikbare exemplaren zijn”, zegt De Clercq. “Want anders komt daar gewoon geen einde aan. Als iedereen 3 maskers per dag gaat gebruiken, dan kunnen we blijven uitdelen.”