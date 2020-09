Burgemeester brengt verjaardagstaart naar optreden Kurt Burgelman. “Als ze niet lekker is, lees je het zaterdag wel in mijn column.” Sabine Van Damme

16 september 2020

21u27 0 Gent Kurt Burgelman is jarig vandaag, en kreeg op zijn eigen verjaardagsoptreden een taart van burgemeester Mathias De Clercq. Niet naar zijn gezicht gegooid – wat je zou kunnen verwachten na sommige columns van Kurt in deze krant – maar netjes en met een groot hart gegeven. “Elk zijn gedacht, moet kunnen in Gent”, aldus de burgemeester.

Kurt gaf vandaag – en doet dat de komende dagen ook nog – een verjaardagsconcert in De Abt vlakbij het Sint-Baafsplein. Daar kreeg hij onverwacht een gigantische verjaardagstaart aangeboden, uit handen van de burgemeester. Een onverwacht gebaar, want in zijn wekelijkse column in HLN is Kurt niet mals voor de burgemeester. “We verschillen al eens van mening, elk zijn gedacht”, aldus Mathias De Clercq grootmoedig tegen Kurt. “Waar we het wel over eens kunnen zijn, is dat ge ne ferme ambassadeur zijt van onze Gentse taal en het Gentse lied. Dus laat het u smaken, Buffalo!” Kurt bedankte in zijn geheel eigen stijl. “Mijn madam heeft nog met Mathias in de klas gezeten, maar zij is wel ver geraakt.” En ook. “Ze hebben al van alles geprobeerd om mij hier weg te krijgen, ik mag zelfs niet meer binnen met mijn auto, maar kijk, ik ben hier nu toch nog. Oh, en Mathias, als er een raar smaakske in die taart zit, dan lees je het zaterdag wel in HLN.” Grootspraak, uiteraard, want de jarige Kurt vond het best wel een eer om gefeliciteerd te worden door de burgemeester, al zal hij dat nooit openlijk toegeven.