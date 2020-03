Burgemeester bezoekt senioren in Babbelbox De Vijvers Sabine Van Damme

25 maart 2020

19u13 1 Gent Burgemeester Mathias De Clercq heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan enkele senioren in Woonzorgcentrum De Vijvers. Omdat bezoek verboden is, heeft dat rusthuis een Babbelbox geïnstalleerd, een partytentje buiten voor het raam. Twee gsm’s doen de rest.

Alle familieleden van de bewoners kunnen via het WZC een afspraak maken voor de Babbelbox. Die is nu continue bezet. Allemaal mogen ze een half uur blijven en praten met hun familielid aan het raam. Ook de burgemeester ging in de Babbelbox zitten. Hij sprak er met Francine, Willy, Annie en Denise. “Fantastisch initiatief”, vindt De Clercq. “Het maakt het contact net iets echter dan via de computer. Francine was trouwens jarig. Ze werd 81 vandaag, dus voor haar heb ik een liedje gezongen.”