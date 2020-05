Buren uit Bloemekenswijk maken samen raampoëzie: “Huizen worden met elkaar verbonden” Jill Dhondt

21 mei 2020

17u33 0 Gent De cultuurorganisatie Curieus geeft buren de kans om samen poëzie te maken. Ze kunnen een quote of een gedicht kiezen, en dat op hun raam laten zetten. De bedoeling is om de raampoëzie tegen 6 juni af te hebben, zodat de bewoners dan kunnen fietsen van raam naar raam. Veel bewoners van de Bloemekenswijk zijn alvast op de kar gesprongen.

De oproep om samen raampoëzie te schrijven, is deel van een groter project van Curieus. Eerder was er de receptendialoog, waarbij bewoners hun lievelingsrecept kunnen delen door het aan hun raam te plakken. De oproep om raampoëzie te maken is een andere manier om verbindende buuracties te realiseren over heel Vlaanderen en Brussel. In Gent is er vooral veel interesse in de Bloemekenswijk. De inschrijvingen lopen nog, maar intussen hebben 67 buren zich ingeschreven. In het Rabot en Wondelgem werden er ook al afspraken gemaakt onder buren.

De opdracht die de bewoners krijgen is simpel: kies samen één of meerdere gedichten. Ze kunnen ervoor kiezen om elk een ander gedicht op hun raam te zetten of ze kunnen één gedicht opsplitsen en verdelen over verschillende ramen. “Zo worden de huizen met elkaar verbonden aan de hand van poëzie”, zegt Sanne Standaert van Curieus. “Curieus kan voor een illustrator zorgen of de buren kunnen zelf iemand aandragen. In de Bloemekenswijk werd een illustrator uit de buurt aangesproken: Leslie Saurus.”

Route

De deadline om de raampoëzie aan te brengen is 6 juni. Dan wordt een poëzieroute vrijgegeven langs de verschillende ramen. Sanne en haar team overwegen om bepaalde gedichten ook te laten voorlezen en te verspreiden op sociale media.

Wie graag deelneemt kan mailen naar sanne.standaert@curieus.be.