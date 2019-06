Buren nieuw asiel ongerust: “leuk, dat asiel, maar hoe zit het met geluidsoverlast?” Sabine Van Damme

21 juni 2019

17u39 0 Gent Morgen verhuist het dierenasiel naar zijn nieuwe locatie aan de Watersportbaan. Maar daar is niet iedereen blij mee. De omwonenden vrezen geluidsoverlast van blaffende honden. De beloofde groenbuffer langs de kant Malem is er nog niet, langs de kant Griendijk is zelfs niks voorzien.

Tot 2 jaar geleden was het rustig wonen aan de Griendijk, waar maar 6 huizen staan. En ook op het eiland Malem was het behoorlijk stil. Maar daar is verandering in gekomen sinds hockeyclub Gantoise zijn nieuwe terreinen in gebruik nam. Intussen kwam daar ook de hondenschool Bassebeek bij, en morgen opent het nieuwe dierenasiel.

“Onze tuin paalt letterlijk aan die hondenschool”, zegt Thierry De Backer. “Leuk is dat niet. Elke woensdagavond van 20 tot 22 uur is er onafgebroken geblaf, en op zondagochtend van 10 tot 12 is dat ook zo. Toen de bouwvergunning voor de hondenschool werd uitgehangen waren de werken al zo goed als klaar, en ik zou 250 euro moeten betalen om een bezwaarschrift in te dienen. Dat heb ik dus maar niet gedaan. Intussen hebben we ook de hockeyclub die voor best wat kabaal zorgt. En nu is er dus dat dierenasiel. Iedereen doet daar zo vrolijk over en het is ook fantastisch dat die dieren een beter verblijf krijgen, maar hoe zit het met de overlast? Wat als al die honden aan het blaffen slaan?”

Volgens de plannen was er een groene bufferzone beloofd tussen het asiel en het Eiland Malem, maar die is er nog niet. Aan de kant van de Griendijk is er niks voorzien. “Over onze kant is zelfs nooit gesproken”, zegt De Backer. “We zijn dan ook ‘maar’ met zes huizen. Het akoestisch onderzoek voor dat asiel was nochtans negatief.”

Volgens de stad is wel degelijk alles in orde voor het nieuwe asiel. “Uiteraard is er een akoestisch onderzoek gebeurd, en daarmee is rekening gehouden bij de bouw van het asiel”, klinkt het op het kabinet van bevoegd schepen Tine Heyse. “Op dat vlak is alles in orde.” De groenbuffer is er nog niet, maar komt er zeker. Daarvoor moet het plantseizoen van volgende winter worden afgewacht. De buffer wordt meegenomen in de aanleg van het Park Halfweg dat daar gerealiseerd wordt.