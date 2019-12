Bundel met poëzie en kunstwerken van geïnterneerden Jill Dhondt

16 december 2019

19u30 4 Gent Het Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent en Antwerpen stelden een boek samen met gedichten, illustraties en kunstwerken van hun patiënten. In het proces werden de patiënten bijgestaan door therapeuten en professionele dichters.

De bundel ‘Stil blijven is geen daad’ werd geschreven door patiënten van de Forensisch Psychiatrische Centra in Gent en Antwerpen. Zij werden daarbij bijgestaan door therapeuten en door een Nederlandse en een Vlaamse dichter, Ingmar Heytze en David Troch. De bundel is een verzameling van kunstvormen waar poëzie, schilderijen en illustraties deel van uitmaken. De titel van het boek werd ontleend aan een regel uit één van de gedichten.

De gedichten werden gebundeld met als doel een licht te werpen op de mensen achter de patiënten. Om aan te tonen dat ook zij dromen, angst hebben, hoop koesteren en fantaseren. Het zijn daders maar ook dichters en kunstenaars. “Sommige gedichten zijn zo heftig dat ze de lezer moeiteloos uit balans duwen, andere zijn subtieler”, vertelt David Troch. “Stuk voor stuk kruipen ze onder de huid. Het zijn kleine wonderen, gedichten uit een plaats waar je niet verwacht dat daar poëzie bestaat.”

Unieke inkijk

De patiënten werden opgenomen in het FPC van Gent of Antwerpen om de maatschappij te beschermen. Tijdens hun verblijf krijgen ze de nodige zorgen zodat ze op termijn terug kunnen keren naar de buitenwereld. Om een maatschappelijk draagvlak te creëren voor die terugkeer organiseren beide centra heel wat initiatieven. De bundel ‘Stil blijven is geen daad’ is daar het laatste voorbeeld van.