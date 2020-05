Buffalo-voetpad langs de Corneel Heymanslaan klaar nog voor de eerste match wordt gespeeld Sabine Van Damme

10u35 0 Gent Na bijna 6 jaar voetbal in de nieuwe Ghelamco Arena komt er eindelijk een deftig voetpad tussen het UZ en het stadion. Heel wat supporters komen te voet via dat stuk baan, en moeten nu noodgedwongen op het fietspad lopen. Nog voor er terug kan gevoetbald worden zal het anderhalve meter brede voetpad er liggen.

Aan de Ottergemsesteenweg-Zuid – waar het stadion ligt – is er een voetpad. Aan het UZ aan de Corneel Heymanslaan ook. Maar tussen die twee punten was er geen voetpad. Daar wordt nu een mouw aan gepast. En dat is goed nieuws voor de vele honderden voetbalsupporters die daar om de twee weken wandelen richting stadion, nadat ze met de tram tot aan het UZ zijn gekomen. “Er komt een voetpad aangelegd van 1,54 meter breed”, laat schepen van openbare werken Filip Watteeuw weten. “Daarvoor moet één boom sneuvelen, en moeten twee verlichtingspalen en enkele verkeersborden verplaatst worden.” De werken duren in principe slechts 17 dagen, wat wil zeggen dat het voetpad gebruikt kan worden als er eindelijk weer mag gevoetbald worden. Het project kost een kleine 70.000 euro.