Buffalo-supporters overtuigd van kansen KAA Gent tegen AS Roma. Armada Ganda roept op: “Kom massaal en zo vroeg mogelijk naar het stadion” Sabine Van Damme

26 februari 2020

17u26 0 Gent KAA Gent speelt donderdag om 18.55 uur een historische match tegen het grote AS Roma. De supporters zijn ervan overtuigd dat we kunnen winnen, en willen de ploeg massaal steunen. “We willen een uitverkochte Ghelamco Arena, en we willen al beginnen zingen bij de opwarming”, klinkt het enthousiast.

Na de 1-0-nederlaag in Rome zijn de Gentse supporters vooral fier op hun ploeg. Want eigenlijk was KAA Gent – zeker in de tweede helft – de sterkste op het veld in Rome. En dus weten de supporters dat ‘we’ kunnen winnen donderdagavond. Armada Ganda, dat alle supportersverenigingen verenigt, wil het stadion doen ontploffen.

“Er zijn nog kaarten te koop, en we willen echt dat het hele stadion is uitverkocht”, klinkt het. “We roepen de supporters ook op om zo vroeg mogelijk te komen. De match start om 18.55 uur, en anderhalf uur daarvoor gaan de deuren open. Als iedereen er vroeg is, kunnen we onze ploeg al aanmoedigen bij de opwarming. We gaan zingen, we gaan lawaai maken, en ja, we plannen nog een actie ook. Wat? Dat houden we nog geheim. Maar het zal zeker de moeite zijn. We hopen gewoon dat iedereen er massaal is.”

Het is niet de eerste keer dat AS Roma naar Gent komt. Op 6 augustus 2009 stonden de Italianen hier ook, toen nog met Totti in de kern, en in het Ottenstadion. Gent kreeg toen een pandoering met 1-7. De Buffalo’s werden teruggefloten als ze nog maar naar de Italiaanse vedette Totti keken. De Gent-supporters zijn dat niet vergeten, en zinnen op wraak.

Winnen, dat is wat de Gentenaars morgen willen doen. En als ‘twaalfde man’ zijn ze daar meer dan klaar voor.