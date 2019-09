Buffalo-sfeergroepen veroveren Graffitistraatje Sabine Van Damme

22 september 2019

22 september 2019

Gent Voetbal wordt al lang niet meer alleen op het veld gespeeld, maar minstens even fanatiek ernaast. Supportersgroepen die met elkaar op de vuist gaan zien we niet graag, maar subtiele 'oorlogsvoering' des te meer. Zoals in het Gents Graffitistraatje.

Daar hadden de supporters van Saint-Etienne, die eerder deze week kwamen verliezen in de Ghelamco Arena, hun kleuren nogal ostentatief achtergelaten, bij nacht en ontij. Dat werd al snel ontdekt en rechtgezet door de Gent-supporters. Er is nu geen spoor Saint-Etienne meer te bekennen in het Graffitistraatje, de Ultra’s en Banlieue namen hun plaats in met best wel mooie tags. En het leuke is: in het Graffitistraatje mag dat, en niemand heeft er last van. Maar zo is het territorium van de Buffalo’s wel weer duidelijk afgebakend.