Buffalo-sfeergroepen Ultras en Banlieue vieren vijfde verjaardag met grootste tifo ooit in Ghelamco

22 december 2019

14u39 0 Gent Hoogspanning in de Ghelamco vandaag, want de aartsvijanden van Club Brugge komen op bezoek bij de Buffalo’s. Voor de sfeergroepen Banlieue Gantoise en Ultras Ghent was het nog meer stressen dan anders, want zij hadden voor hun vijfde verjaardag de grootste tifo ooit in de Ghelamco gemaakt.

Enkele minuten voor de match werd hij open getrokken, die indrukwekkende reuzentifo. Met zijn 80 meter lengte en 24 meter hoogte bedekte hij de volledige breedte van de tribune aan de kant van de spionkop. Er waren massaal veel handen nodig om het spandoek omhoog te hijsen, maar de leden van de twee jarige sfeergroepen stonden overal klaar om instructies te geven.

Samengeteld hebben verschillende mensen 1.000 uur aan de tifo gewerkt. “Wij staan erop om alles handmatig te doen”, zeggen enkele van de initiatiefnemers. “We kleven de stukken zelf aan elkaar, we schilderen met verf. In principe kan je zoiets ook laten printen, maar dat is niet waar wij voor staan. Voor ons draait dit om teamwerk, samenhorigheid, liefde voor de ploeg. Wij wérken voor de sfeer in ons stadion.”

“Het idee om iets zot te doen voor onze vijfde verjaardag ontstond bij Mich, in zijn café De Zot aan het station”, klinkt het. “De club speelt nu 5,5 jaar in de Ghelamco, en kort na de verhuis zijn de Ultras en Banlieue opgericht. Wij willen zoveel mogelijk sfeer tijdens de wedstrijden brengen. We hebben besloten om onze vijfde verjaardag samen te vieren, en dus mocht het groots zijn. En dat het in de match tegen Brugge gebeurt, is natuurlijk ook niet toevallig. Het spandoek is uiteindelijk 1.920 vierkante meter groot geworden, en weegt een ton. Er is heel wat denkwerk aan te pas gekomen om ervoor te zorgen dat de tifo netjes aan de onderzijde van de tribune kon liggen, en van daar vlot omhoog kon getrokken worden zonder scheuren. De manier waarop je de tifo opplooit, is cruciaal.” De twee sfeergroepen hebben deze actie volledig uit eigen zak betaald.

