Buffalo’s veroveren Rome Sabine Van Damme

20 februari 2020

16u47 4 Gent Vanavond om 21 uur spelen onze Buffalo’s tegen AS Roma, in Rome. 2.400 fans reisden mee met de voetbalploeg, en palmen momenteel de stad in. In het park bovenaan de Spaanse Trappen kleurt alles momenteel blauw-wit.

De Buffalo’s hebben er alvast lol in, ook al is het in Rome wel een heel strenge regeling, voor de voetbalfans. In clubkleuren in de stad rondlopen wordt afgeraden, en naar het stadion gaan moet per bus gebeuren. Intussen hebben enkele supporters in Rome een Via del Buffalo gevonden, en die straatnaam is momenteel ‘trending’ op supportersfora op Facebook. Iedereen gaat er nu heen voor een foto.

Qua meeting point kozen de Buffalo’s voor Villa Borghese, bovenaan de Spaanse Trappen. Makkelijk voor wie in 2009 ook al mee was, want ook toen was dat de plaats van afspraak voor de Gent-supporters. Het bier vloeit er rijkelijk, Buffalo Ben gaat gewillig met iedereen op de foto, en het is er dus gewoon gezellig. De spanning stijgt nog niet echt, er mag nog gelachen worden. Zo worden er massaal ‘Facebookkaartjes’ gestuurd naar KV Mechelen. Die ploeg won de Bekerfinale van KAA Gent, maar werd uiteindelijk uitgesloten uit de Europese competitie, waardoor Gent wel mocht meedoen. En de Buffalo’s zijn nogal (ludiek) wraaklustig, omdat de supporters van Mechelen bij de Bekerfinale een spandoek van Gent hadden vernield, nog voor de wedstrijd. Voetbal is altijd een beetje oorlog, ook naast het veld.

Meer over Rome

sport

sportdiscipline

voetbal