Buffalo’s steunen Jonathan David na verlies van zijn moeder Sabine Van Damme

07 december 2019

21u08 0 Gent Jonathan David is er niet, vanavond in de Ghelamco Arena. De jonge goalgetter is naar huis, naar Canada, om er de begrafenis van zijn moeder bij te wonen. De supporters steunen hem.

De supporters van KAA Gent voelen zich altijd betrokken bij ‘hun’ spelers, maar soms nog net iets meer dan anders. Het overlijden van de moeder van de jonge sterspeler Jonathan David raakt iedereen. Vooral het feit dat David nog snel naar Canada vertrok toen hij te horen kreeg dat de gezondheidstoestand van zijn moeder snel achteruit ging, maar bij de tussenstop in Londen al te horen kreeg dat ze overleden was, doet de supporters nog meer meeleven met de jonge kerel. David blijft een tijdje weg, zijn moeder wordt pas 14 december begraven. Om hun steun uit te drukken, hebben de supporters voor deze thuismatch een spandoek voor hem gemaakt. ‘Stay strong David, we are with you’, staat er. Een mooi gebaar van de Armada Ganda.