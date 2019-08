Buffalo’s herdenken vandaag Lucien Sabine Van Damme

18 augustus 2019

13u52 5 Gent Bij de wedstrijd van KAA Gent tegen KV Oostende vanavond om 20 uur wordt een eerbetoon aan Lucien Corijn gepland. Die overleed eerder deze week. Sfeergroep Armada Ganda roept op om massaal vlaggen mee te brengen en op tijd in de tribunes te zijn.

De herdenkingsactie zou immers al aanvatten om 19.45. Lucien Corijn was jarenlang voorzitter van de supportersfederatie van KAA Gent, richtte ook supportersclub Buffalo Boys Leerne op, en was jarenlang actief als vrijwilliger bij wedstrijden in het stadion. Corijn overleed na een ziekte, hij werd 70 jaar. Sfeergroep Armada Ganda wil hem nu een laatste eer bewijzen, en roept op om vlaggen mee te brengen. Zelf zullen ze ook vlaggen uitdelen. Ook wordt opgeroepen om het ‘Mia-Moment’ in minuut 52 extra kracht bij te geven. Voor Lucien, voor Luc De Vos en voor alle te vroeg overleden Buffalo’s.