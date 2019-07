Buffalo-feest op bomvol, snikheet plein Sabine Van Damme

22 juli 2019

18u33 4 Gent Ze zijn eraan begonnen, op het Sint-Baafsplein. De ploegvoorstelling start dit keer met de echte kampioenen, de bekerwinaars van de KAA Gent ladies. De mannelijke spelers wachten netjes hun beurt af.

Ze krijgen heel wat bijval, de populariteit van de Ladies is de voorbije maanden zienderogen gestegen. En terecht ook, want zij wonnen de Beker van België. Met applaus, lawaai en bordjes met boodschappen worden ze aangemoedigd. Straks komen de mannelijke Buffalo’s op het podium. De supporters hebben er heel wat voor over. Ze wachten in dichte drommen op een stampvol Sint-Baafsplein, in de bakkende zon. Schaduw is er niet op het plein. Maar daar trekken de echte blauw-witten zich niets van aan.