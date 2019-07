Buffalo-dag: nu al volk in brandende zon Sabine Van Damme

14u59 12 Gent Het is duidelijk Buffalo-dag op de Gentse Feesten. Straks om 18 uur wordt de nieuw samengestelde voetbalploeg voorgesteld aan het grote publiek op het Sint-Baafsplein, maar nu al staan enkele tientallen mensen te wachten, in de brandende zon.

Om 17 uur al worden de KAA Gent Ladies voorgesteld, om 18 uur komen de mannen aan de beurt. Daar komt altijd heel wat volk op af, dikwijls wordt het plein zelfs afgesloten wegens volzet. Maar om dan al van 14.30 te staan wachten op het plein, om er zéker bij te zijn, is nergens voor nodig.

En toch zijn er elk jaar mensen die het doen. Zelfs met kinderen mee, ook al staan ze dan in de brandende zon. Zo zijn er Vicky De Bruycker en Jessica De Murel, met Maite De Wilde (5). “Wij willen echt graag vooraan staan, en daarom zijn we hier dus zo vroeg”, zeggen ze. “Maar we hebben onze voorzorgen genomen tegen de hitte. We hebben een nat washandje me en veel drinken voor Maite.”

De beste plaatsen zijn dus al bezet, maar er zijn er zeker nog een kleine 7.500 over, daar op het Sint-Baafsplein.