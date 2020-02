Buffalo Ben schudt handen met de paus: “Nu kan KAA Gent niet meer verliezen” Cedric Matthys & Sabine Van Damme

19 februari 2020

14u08 15 Gent Morgen speelt AS Roma tegen KAA Gent en dat zullen ze in Rome geweten hebben. Benjamin Bundervoet, beter gekend als Buffalo Ben, ging vandaag op audiëntie bij de paus. “Zijn zege hebben we alvast”, klinkt het.

Met een zoekopdracht op Google. Daarmee begon het verhaal van Benjamin Bundervoet. De café-uitbater van de Picasso op het dorp van Lochristi, beter gekend als Buffalo Ben, zocht een toffe uitstap voor zijn supportersclub Picasso Indians. “Ik duwde ‘persoonlijke audiëntie paus’ in op de zoekmachine”, legt hij uit. “Zo kwam ik te weten dat je naar gratis bij de paus kan langsgaan als je een fax stuurt naar het Vaticaan. Tot mijn verbazing kreeg ik later 15 tickets voor de audiëntie.”

Bundervoet zou normaal gezien in zijn normale kleren gaan, maar kon zich deze ochtend toch niet houden. Hij trok zijn verentooi aan en ging zo richting de paus. “We zijn erg vroeg opgestaan”, laat de mascotte van KAA Gent weten. “Om zes uur ‘s morgens waren we al ter plaatse, als één van de eersten. Uiteindelijk kwam de paus rond negen uur aan. We zaten helemaal op de voorste rij en ik heb hem zelfs een hand kunnen schudden.”

Op de foto

Volgens Buffalo Ben had de paus geen opmerkingen over zijn verentooi. Ze hebben zeer kort gesproken en gingen samen op de foto. Wel had Benjamin veel bekijks bij de andere mensen in de zaal. “Ik denk dat er ongeveer 5.000 man was”, licht hij toe. “Er waren ook heel wat kindjes. Zij wilden allemaal met mij op de foto. Het was echt een leuke ervaring.”

Deze namiddag plant de supportersclub, die met ongeveer 55 man naar Rome afzakte, een fietstocht en bezoeken ze het Colosseum. Morgen volgt de grote dag. Dan neemt KAA Gent het op tegen AS Roma. Dat Gent gaat winnen staat volgens Benjamin Bundervoet al vast: “We hebben de zege van de paus. Het kan niet meer mislopen.”