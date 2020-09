Bryan Londot (RC Gent): “Hier tanken we vertrouwen uit” RC Gent laat gesmaakte derbyzege optekenen tegen RFC Wetteren (2-1) Dominique Lampo

27 september 2020

18u03 0 Gent RC Gent haalde het met 2-1 van de buren van RFC Wetteren. En of deze zege zoet smaakte. Zelfs Brusselaar Bryan Londot genoot met volle teugen van de zege en voelde dat dit een overwinning was die kon tellen.

“Ik voelde in de aanloop naar deze wedstrijd al dat dit er eentje was dat kon tellen. Vorige week werden we uit de beker geknikkerd en na het gelijkspel in Ronse haalde de ontgoocheling het toch van de tevredenheid en daardoor snakten we wel naar deze zege. We kwamen in ieder gevoel met frissere benen aan de start. In Ronse droegen we toch nog wat de sporen van de 120 minuten in Blankenberge. Nu voetbalden we zoals coach Jannes Tant het graag heeft. Dominant, over de grond. Ons overwicht werd bekroond met een doelpunt van Stef De Backer en een strafschop die werd omgezet door Niels Elewaut. Tussen beide doelpunten in miste Wetteren een strafschop. Een doelpunt van Kevin Elaut bracht er de spanning weer wat in.”

Sterke Caryn

Na de rust kwam de zege van de Ratjes niet echt in gevaar. Londot had lof voor zijn verdediging. “Al bij al heb ik niet zo vaak moeten tussenbeide komen. Stef De Backer scoorde niet alleen een mooi doelpunt, maar was ook de rots in de branding en ook Brian Vercruysse speelde een sterke wedstrijd. De beste man op het veld was misschien wel Bjorn Caryn. Hij liep zich te pletter en heeft zijn verdiensten bij deze zege. Dit is natuurlijk een opsteker met het oog op het vervolg van de competitie. Met een duel tegen Dikkelvenne wacht ons een nieuwe test. Voor eigen publiek willen we hoe dan ook de drie punten pakken.”

Thuis

Londot behoorde in een verder verleden tot de A-kern van toenmalig eersteklasser AEC Bergen. Via Acrenoise, Westhoek en Sint-Niklaas kwam hij in Gent terecht. Veel aanpassingsproblemen heeft hij niet. “Ik voelde me hier meteen thuis. Er werd veel met me gepraat en ik voelde me heel erg welkom en omdat ik samen met Stef De Backer en Raf Leemans de verplaatsingen vanuit het Brusselse doe, is ook de afstand geen probleem. En na die 4 op 6 is de sfeer natuurlijk top. Ik verwacht dat er een mooi seizoen zit aan te komen.”