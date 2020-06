Bruudruuster Rock vervangt editie 2020 door vijf online sessies van jonge Gentse bands Sabine Van Damme

19 juni 2020

10u05 0 Gent Geen Bruudruuster Rock deze zomer, dat was al langer bekend. Maar de organisatie vindt niks doen geen optie, en dus bedachten ze Bruudruuster Series. Vijf weken lang laten ze op zaterdagavond een jong Gentse band optreden, en dat wordt live gestreamd.

Bruudruuster Rock vindt normaal gezien plaats in het eerste weekend van augustus. Het tweedaags festival is een familiegebeuren en staat in het teken van ontmoeten. Maar deze zomer is het dus niks, daar in Oostakker. Wel zijn er dus live streams. Vorige zaterdag werd de eerste van de vijf Bruudruuster Series online gegooid. De optredens gaan door in het jeugdhuis Maegher Goet, de organisator van Bruudruuster Rock. Muziekschool Popcollege Gent ondersteunt het initiatief, dat verder zonder sponsors werkt. Kijken is gratis, maar de organisator apprecieert het uiteraard wel als de fans een bijdrage leveren aan het solidariteitsfonds LIVE2020. De komende weekends komen de vier geselecteerde bands voor de rockrally aan bod. De livestream gaat telkens van start om 20u ‘s avonds. Hoelang die duurt, hangt af van de band. Op 20 juni komt DEADLINES aan bod, op 21 juni Lucid Dream, op 27 juni VVYNN en op 28 juni Saffran. De eerste aflevering was op 13 juni, een feestelijke editie met de brassband NAFT ! Dat optreden kan hier bekeken worden.

Alle concerten zijn te volgen op de Facebookpagina van Bruudruuster Rock