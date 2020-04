Bruudruuster Rock Oostakker voor augustus nu al afgelast, Gentse Feesten nog steeds onzeker Sabine Van Damme

08u19 3 Gent Het ziet ernaar uit dat het een saaie zomer zal worden. De organisatie van Bruudruuster Rock in Oostakker heeft er nu al de stekker uit getrokken, ook al vindt dat festival pas begin augustus plaats. “Maar samenkomsten met organisatoren, medewerkers en sponsors kunnen niet, waardoor editie 2020 gewoon niet haalbaar is”, klinkt het. Voor de Gentse Feesten is overigens nog steeds geen beslissing genomen.

Bruudruuster Rock is één van de kleine festivals die de stilte na de Gentse Feesten opvult. Dioniss in Sint-Denijs-Westrem is er ook zo eentje, maar zij beslisten al lang voor corona dat er geen editie 2020 zou zijn, omdat de organisatoren een sabbatjaar wilden. En nu is er – wel door corona – dus ook geen Bruudruuster Rock. “Ook wij hadden het liever anders gezien, maar de uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen laten ons geen keuze”, zegt woordvoerder Pieter Van Damme. “We zijn genoodzaakt het festival te verschuiven naar 6 en 7 augustus 2021. Verschuiven naar het najaar is gewoon niet haalbaar. Bruudruuster Rock is voor de organisatoren een hobby, een organisatie in het najaar zou overlappen met de editie van volgend jaar.”

“We stellen de gezondheid van onze festivalgangers, medewerkers en artiesten voorop. De coronacrisis is momenteel nog niet bezworen. En als we uitgaan van de sluitende kennisgeving van de experten, dan kan het wel even gaan duren. We hopen van harte dat de situatie op 7 en 8 augustus genormaliseerd zal zijn. Maar zelfs als dit het geval zou zijn, komen wij als organisatie in de ruime periode voor de zomervakantie in de problemen, want aan het festival gaan tal van samenkomsten vooraf. Niet alleen met onze vaste kern van 10 organisatoren, maar ook met medewerkers, werkgroepen, vrijwilligers, partners, sponsors, leveranciers, overheden en veiligheidsdiensten. Artiesten moeten kunnen repeteren, toeleveranciers produceren.” (Lees verder onder de foto)

Het wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar sponsoring blijkt één van de grootste problemen te worden. Gezien momenteel zo goed als alles stil ligt en zo goed als iedereen zware financiële verliezen lijdt, staat niemand te springen om een lokaal festival te sponsoren. En zonder geld lukt het uiteraard niet. Bruudruusterrock lokte de voorbije edities tot 3.000 bezoekers op 2 dagen tijd, en wist onder meer artiesten als Guy Swinnen, Raymond van het Groenewoud en De Mens te strikken.

Blijft de vraag wat er met de Gentse Feesten zal gebeuren. Vooralsnog zijn die niet afgelast, wegens nog 3 maanden ver. Woensdag komt de Veiligheidsraad opnieuw samen, en vermoedelijk zullen zij de organisatie van ‘grote festivals’ zoals Tomorrowland verbieden, omwille van het internationaal karakter van artiesten en publiek. Vraag is dan of de Gentse Feesten onder de term ‘groot festival’ vallen. Uiteraard wel qua bezoekersaantal, met 1,2 miljoen, maar qua artiesten en bezoekers is het allemaal een stuk minder internationaal. De organisatoren zien ook nog steeds een Gentse Feesten Light als optie. Want een zomer zonder reizen én zonder plezier, dat is niet bepaald een vooruitzicht om vrolijk van te worden.