Bruudruuster Rock komt eraan Jeffrey Dujardin

01 augustus 2019

Bruudruuster Rock is er klaar voor, een week na de Gentse Feesten is het tijd om in Oostakker te tonen hoe gefeest moet worden. Natuurlijk krijgen ze daarbij hulp van enkele muzikale kleppers. Zo komt Freaky Age een bezoekje brengen, en ook de Guy Swinnen Band komt langs. Zelfs de allergrootste worden niet vergeten, Nirvana zal door de speakers gieren in Oostakkerdankzij de Italiaanse Bleach Nirvana Tribute. De kleinsten worden natuurlijk niet vergeven, er is een kidsband. Knetter is een live band die covers brengt van hippe kinderhits. Stilzitten is geen optie. Daarnaast is er stand-upcomedy van Peter Hens, een ware Twerkshop om die beentjes (en kontjes) op te warmen voor twee dagen feest. Kortom, veel te beleven vrijdag en zaterdag op het gratis en familievriendelijk festival aan de Pijphoekstraat in Oostakker. Voor meer info kan je op de Facebookpagina terecht.