Brutale vos wijkt niet voor fotograaf en kijkt recht in de lens Sabine Van Damme

25 mei 2020

13u43 10 Gent Doordat mensen wekenlang in hun kot zijn gebleven, hebben dieren hun plaats opgeëist. Op plekken waar het anders druk was, hebben zij hun territorium uitgebreid. En ze zijn duidelijk niet van plan dat zomaar weer af te geven, zo bewijst deze vos op de parking van de Blaarmeersen.

Vossen zijn doorgaans schuwe dieren en vooral ’s nachts actief. Maar dit exemplaar op de Blaarmeersen liep maandagochtend nog vrolijk rond op de parking van de Blaarmeersen. De aanwezigheid van onze fotograaf was voor het dier alvast geen reden om te gaan lopen, integendeel. De vos leek eerder te denken dat de fotograaf diegene was die zou moeten gaan lopen. Het beest bleef gewoon staan, zelfs toen de fotograaf uitstapte en voorzichtig naderde. De vos keek zelfs brutaal in de lens. Het levert alvast een mooi beeld op.