Bruno De Vos lijkt steeds meer op zijn pa: gezicht, haarsnit én gedrag Sabine Van Damme

24 juli 2019

21u50 6 Gent De meest debiele recordpogingen volgen elkaar in sneltempo op op Batastunt. Zo is er geregeld een ‘recordpoging naakte mannen op 1 vierkante meter’. En dan is Bruno De Vos, zoon van overleden zanger Luc, steevast de eerste om op het podium te springen.

Hij lijkt steeds meer op zijn pa, Bruno De Vos. Als prille twintiger is hij een jonge en vooral magere versie van de zanger die in 2014 overleed. Zowel qua gezicht, qua haarsnit als qua gedrag zijn de De Vos-genen duidelijk aanwezig. Bruno is intussen al een aantal jaren actief bij Circq, organisator van Bata. En als er onnozele stunts gedaan worden, is hij er als de kippen bij om mee te doen. Naakte mannen op een vierkante meter op het podium, de eerst die er stond was Bruno. Het record staat voorlopig overigens op 7, en het is de favoriete act van presentator Showbizz Bart.