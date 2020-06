Brunchbar Franz Gustav verandert concept, schakelt over naar aperitief en picknick Jill Dhondt

05 juni 2020

18u35 4 Gent Het coronavirus heeft lelijk huis gehouden, maar velen ook aangezet tot zelfreflectie. Jan Roegiers en Lennert Boussery van Franz Gustav zijn er daar twee van. De voorbije maanden bleef hun deur toe, maar hun raam open voor afhaalbrunch. Met de heropening van de horeca in zicht, besloten ze hun concept te veranderen. Vanaf volgende week kan je in Franz Gustav naast brunch ook terecht voor aperitief en picknickmanden.

“De coronacrisis heeft ons de mogelijkheid gegeven om alles in detail te bekijken”, geeft Jan aan. “We hebben besloten dat we willen inzetten op onze sterke dagen. Dat betekent dat we minder dagen zullen open zijn, maar langere uren: van vrijdag tot en met maandag, van half negen tot half negen. Voor de lockdown merkten we dat klanten vaak wouden blijven, als we onze last call deden tegen 17 uur. Met de nieuwe regeling kunnen ze blijven, en een aperitiefje meepikken.”

“Het past ook goed in de nieuwe regeling die we verwachten van de restaurants”, pikt Lennert in. “We denken dat die meer in shiften zullen werken, waardoor gasten vaak later zullen gaan eten. Ze kunnen dan bij ons terecht voor een aperitiefje en een hapje vooraf.”

On the go

Wie nog niet klaar is om terug binnen te zitten, zal nog steeds terecht kunnen bij Franz Gustav voor afhaalbrunch. Bovendien breiden Jan en Lennert de kaart uit met picknickmanden. Daarvoor werken ze samen met twee andere Gentse spelers: Piet Moodshop en Dorst. Piet Moodshop voorziet de manden en Dorst levert de cocktails voor erin. Franz Gustav zorgen voor een thermoskan koffie, vers appelsap, granola met yoghurt, koffiekoeken, brood, kazen, confituur, choco, zalm, twee soorten salades, frittata, pannenkoek met fruit en vijgen met gezoete ricotta en amandel. Voor twee personen betaal je 70 euro.

“We zetten elke week ook een foto op Instagram met één van onze manden op een mysterieuze locatie. Wie de mand als eerste spot, heeft een gratis picknick te pakken. Het is zoals ‘De Stoel’ in 1000 zonnen”, lacht Lennert.

Meer info via de Facebookpagina.