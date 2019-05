Brugse Poorters lichten hun winkelstraten door: “Leegstand, weinig groen en snelheidsduivels...maar ook veel kansen”

Erik De Troyer

31 mei 2019

13u44 0 Gent Bewoners van de Brugse Poort hebben zelf een doorlichting gemaakt van de Bevrijdingslaan, het Seghersplein en de Phoeinixstraat. Hun winkelas zeg maar. Na de gemeenteraadsverkiezingen kondigde burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) dat er fors geïnvesteerd zou worden in de Volkse wijk. Onder de noemer Wij(k) staken handelaars en bewoners de koppen bij mekaar en maakten ze een rapport dat de as nauwgezet fileert. “Ja, hier zijn problemen maar ook een pak kansen.”

Veel leegstand

Nogal wat winkelpanden staan leeg. Wij(k) telde er in totaal 50 maar slechts een miniem gedeelte staat te huur. “De meeste van de winkelpanden staan leeg te wachten, maar waarop is niet echt duidelijk. In een aantal zijn er verbouwingswerken aan de gang met het oog op iets nieuws. Veel andere zijn gewoon ongebruikt of verwaarloosd. Aan heel veel van die panden hangt nog reclame aan de buitenkant met de naam van de teloorgegane zaak erop. Dit gaat over zeer veel panden en ze bepalen in grote mate mee het straatbeeld. Voor elke 2 handelspanden op de winkelas staat er nog eentje leeg of te huur.”

Veel kapsalons en snackbars

De buurtbewoners telden het aantal winkels op de as Phoenixstraat, Seghersplein, Bevrijdingslaan. Conclusie: er zijn 107 handelszaken waarvan 16 kapsalons, 15 cafés en 12 snackbars. “Heel veel van deze winkels bestaan al jarenlang en zijn stabiele gevestigde waarden. Er is ook grote tevredenheid over de kwaliteit van de zaken hier. Maar het aantal kapsalons is op z’n minst opzienbarend. Er zijn er zoveel dat zich absoluut de vraag stelt hoe lang dit houdbaar is. Over het aantal snackbars kan hetzelfde gezegd worden.”

Gemis aan supermarkt

Toen de Carrefour in de Brugse Poort de deuren sloot zorgde dat voor veel commotie. “Dit wordt door heel veel mensen als een groot gemis ervaren, aangezien zij net daarheen gingen voor producten die zij in de andere zaken niet vinden. Het zijn vooral bekende merkproducten die ze missen en veel mensen gaan nu buiten de wijk naar een gelijkaardige supermarkt om toch aan die zaken te geraken.”

Weinig diversiteit

Hoewel de wijk zelf heel divers blijkt het handelsapparaat dat niet te zijn. “Gezien de bevolkingssamenstelling van de Brugse Poort (50% ‘wit’) klopt met het aandeel ‘witte’ handelaars (8%) iets niet en lijkt het wel alsof de as Bevrijdingslaan-Seghersplein-Phoenixstraat opgehouden heeft in die zin divers te zijn.”

Mannelijke winkelstraat

“Uit onze observaties blijkt dat er doorgaans veel meer mannen dan vrouwen op de winkelas te zien zijn. Dit heeft rechtstreeks te maken met hetgeen de handelspanden aanbieden. Het overgrote deel van de kapsalons en de cafés richt zich exclusief op mannen. Ook in de snackbars vind je dikwijls voor het merendeel mannen. Sigarettenwinkels worden druk bezocht door jonge mannen en de drie wedkantoren worden zelfs exclusief door mannen bezocht. Een vervrouwelijking van de straat dringt zich op.”

Gebrek aan banken

“Nog niet zo lang geleden waren hier nog zeker vier banken. Vandaag blijft daar geen enkele van over. De drastische daling van het aantal bankkantoren is een algemeen fenomeen, maar hier gebeurde het wel erg snel en radicaal. Er is nog één geldautomaat in de wijk, maar die is enkel bereikbaar tijdens de openingsuren van het postkantoor.”

Laat open

“Heel wat winkels blijven tot 20u open, snackbars vaak tot middernacht. De glorietijd van de nachtwinkels lijkt voorbij (er zijn er nog 2, red) maar veel dagwinkels werken met flexibele uren waardoor ze laat open blijven. Vooral tijdens de koudere maanden is de straat vanaf middernacht erg leeg en verlaten. Het zijn de uren waarop heel veel mensen vermijden er te komen en waarop er soms heel snel door de Brugse Poort gereden wordt. Vanaf 5u komt er weer leven in de wijk wanneer de bakkers de deuren openen.”

Gebrek aan groen

“Donker en grijs maken de hoofdtoon, asfalt en betontegels zijn hier koning. Als het over kwalitatief groen op de winkelas gaat, zijn we snel klaar: de bomen op het Seghersplein en enkele plantenbakken die vooral veel bak zijn en weinig ‘planten’.”

Afval in de straat

“Er zijn te weinig afvalkorven. Zelfs aan de bushalte in het midden van de Bevrijdingslaan staat er geen. Er blijven ook vaak afvalzakken staan met foute inhoud en dan blijven die meestal lange tijd op straat staan. Bovendien is er deze straten een soort natuurwet die stelt dat achtergelaten afval onvermijdelijk nog meer afval aantrekt. Het kleine zwerfvuil op de BSP heeft ook alles te maken met een je-m’en-foutisme betreffende dit soort gedrag. Bewust of onbewust gooit men hetgeen men waardeloos vindt of waar men dringend van af wil op de grond.”

Slechte voetpaden

“Op ontelbare plekken zijn er losliggende tegels verzakkingen en uitpuilende dekseltjes van nutsvoorzieningen. Ook de borduren staan her en der niet meer mooi in het gelid. De parkeerstroken in kasseien zijn er nog slechter aan toe.”

Niet geschikt voor kinderen

De Brugse Poort telt veel kinderen die er wonen of naar school gaan. “Er is omzeggens niets op deze winkelas met de aanwezigheid van deze kinderen rekening houdt. Ze is er niet voor ingericht, er is niets voor hen te doen en voor hen zijn er in feite geen voorzieningen.”

Drugsproblemen

De winkelstraten zijn onlosmakelijk verbonden met het kopen en gebruiken van genotsmiddelen. Dat gaat van iemand die al wandelend een joint rookt, over bepaalde cafés waar de aan alcohol verslaafde klanten erg aanwezig zijn, tot het manifeste gebeuren van het drugsdealen. Meestal gebeurt dat op steeds dezelfde plekken en straathoeken. Het is een schouwspel van komen en gaan en eigenaardige gedragingen, die door sommige mensen niet eens opgemerkt worden, maar voor geoefende ogen veel prijsgeven. Voor erg veel mensen is het drugsgebeuren een reden om bepaalde straatdelen te mijden. Men ziet op tegen hetconfronterende ervan of men wil niet dat de kinderen dit zien, of men schat die plekken in als gevaarlijk. Dat geldt minder overdag, maar eens het donker en nacht is, geldt dit des te meer.”

Verkeer

“Sinds de knip aan de Bargiebrug is er minder verkeer in de wijk al blijft het vaak druk tijdens de spits. Fietsers mijden de winkelas omdat ze te gevaarlijk is. Hier zal er toch eens bestudeerd moeten worden of hier nu fiets-sugestiestroken, een fietsstraat of een andere oplossing gepast is.”

Dubbelparkeren

Het fenomeen is in veel winkelstraten bekend en ook de Bevrijdingslaan ontsnapt er niet aan. “Velen doen het en evenzovelen ergeren er zich aan. Auto’s die die dubbelgeparkeerde wagens inhalen en snel optrekken zorgen voor gevaarlijke situaties.”