Brugse Poort wordt ‘actuadebat’ op de digitale gemeenteraad Sabine Van Damme

14 mei 2020

08u32 1 Gent De eerste twee uur van de gemeenteraad van 25 mei zullen helemaal in het teken staan van de Brugse Poort. Wat is daar aan de hand, wat doet de stad, wat doet de politie, en waar loopt het mank. Wie live mee wil luisteren, zal dat kunnen via de website van de stad.

Sinds september vorig jaar houdt de gemeenteraad bijna maandelijks een ‘actuadebat’. Daarbij wordt een heikel thema in alle openheid besproken. Vroeger kwam ook alles aan bod, maar konden raadsleden hun punten enkel indienen via interpellaties of amendementen. Die werden dan besproken helemaal op het einde van de raad, en in praktijk was dat dan vaak op dinsdagavond rond 22 uur. Tegen dan was niemand nog fris en was ook het publiek al lang afgehaakt.

Op aangeven van voorzitter Zeneb Bensafia (Groen) en ondervoorzitter Christophe Peeters (Open Vld) werd het roer omgegooid. De actuadebatten worden sindsdien bij de start van de raad gevoerd, en vaak op het scherpst van de snee. Zo kwam onder meer de Sint-Annakerk al aan bod, en vorige maand ging het over de coronacrisis en de maatregelen daarrond. Dit keer wordt dus de Brugse Poort het thema, na alle heisa daar de voorbije twee weken. De vraag die Sandra Van Renterghem (N-VA) op de commissie onderwijs wilde stellen in dat kader werd alvast uitgesteld naar de gemeenteraad. Ook Anneleen Van Bossuyt (N-VA) diende al een vraag in voor op de commissie algemene zaken van volgende maandag.

Wie het debat wil volgen zal dat kunnen via de website van de stad Gent